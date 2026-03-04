https://ria.ru/20260304/mvd-2078485768.html
Число преступлений на улицах сократилось в два раза, заявил Колокольцев
Число преступлений на улицах сократилось в два раза, заявил Колокольцев - РИА Новости, 04.03.2026
Число преступлений на улицах сократилось в два раза, заявил Колокольцев
МВД России удалось закрепить положительную динамику снижения количества криминальных деяний на улицах и в общественных местах, за 10 лет их число сократилось в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:16:00+03:00
2026-03-04T15:16:00+03:00
2026-03-04T15:16:00+03:00
общество
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150162/21/1501622151_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_d7b1b2d598d38fb53ca7e6e3e2a7a1e6.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078480018.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150162/21/1501622151_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88dc71b89ffd99e42cfb19aea60027ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Число преступлений на улицах сократилось в два раза, заявил Колокольцев
Колокольцев: число преступлений на улицах России сократилось вдвое за 10 лет