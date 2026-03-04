Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил личные качества сотрудников МВД - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/mvd-2078481703.html
Путин отметил личные качества сотрудников МВД
Путин отметил личные качества сотрудников МВД - РИА Новости, 04.03.2026
Путин отметил личные качества сотрудников МВД
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России отметил личные качества сотрудников ведомства, обеспечивающих порядок в Москве. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:03:00+03:00
2026-03-04T15:03:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078480018.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин отметил личные качества сотрудников МВД

Путин отметил личные качества сотрудников МВД, обеспечивающих порядок в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России отметил личные качества сотрудников ведомства, обеспечивающих порядок в Москве.
Путин подчеркнул, что решение задач, стоящих перед органами МВД РФ, сегодня приобретает особое общенациональное значение.
"Владимир Александрович (Колокольцев, глава МВД России – ред.) в начале своего доклада упомянул о том, что при проведении Олимпийских игр в 1980 году была другая ситуация. Сейчас Москва стала больше, а людей, которые решают стоящие перед ведомством задачи, - меньше. Но зато какие люди. Благодарю вас за службу и желаю успехов", - сказал Путин.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Колокольцев рассказал, где в МВД самая критическая кадровая ситуация
Вчера, 14:57
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала