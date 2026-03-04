https://ria.ru/20260304/mvd-2078481703.html
Путин отметил личные качества сотрудников МВД
Путин отметил личные качества сотрудников МВД - РИА Новости, 04.03.2026
Путин отметил личные качества сотрудников МВД
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России отметил личные качества сотрудников ведомства, обеспечивающих порядок в Москве. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:03:00+03:00
2026-03-04T15:03:00+03:00
2026-03-04T15:03:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078480018.html
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
Путин отметил личные качества сотрудников МВД
Путин отметил личные качества сотрудников МВД, обеспечивающих порядок в Москве