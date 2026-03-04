Колокольцев рассказал об ужесточении норм закона в отношении миграции

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Основные перспективы в развитии нормотворчества в МВД будут направлены на ужесточение контроля за миграцией и борьбу с IT-преступлениями, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в среду на коллегии ведомства.