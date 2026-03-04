Рейтинг@Mail.ru
МВД обеспечило контроль за оперативной обстановкой в России в 2025 году - РИА Новости, 04.03.2026
14:24 04.03.2026
МВД обеспечило контроль за оперативной обстановкой в России в 2025 году
МВД обеспечило контроль за оперативной обстановкой в России в 2025 году
МВД в 2025 году обеспечило контроль за состоянием оперативной обстановки в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:24:00+03:00
2026-03-04T14:24:00+03:00
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://ria.ru/20260304/mvd-2078463453.html
россия
Новости
ru-RU
россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД обеспечило контроль за оперативной обстановкой в России в 2025 году

Колокольцев: МВД в 2025 году обеспечило контроль за оперативной обстановкой в РФ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. МВД в 2025 году обеспечило контроль за состоянием оперативной обстановки в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В прошедшем году, несмотря на объективные сложности, министерством обеспечен контроль за состоянием оперативной обстановки в стране", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
РоссияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
