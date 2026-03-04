https://ria.ru/20260304/mvd-2078463453.html
Путин назвал одну из главных проблем МВД
Существенный некомплект личного состава МВД остается одной из важнейших проблем для ведомства, заявил президент РФ Владимира Путин. РИА Новости, 04.03.2026
россия
Путин назвал одну из главных проблем МВД
