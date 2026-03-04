Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал одну из главных проблем МВД - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 04.03.2026 (обновлено: 14:30 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/mvd-2078463453.html
Путин назвал одну из главных проблем МВД
Путин назвал одну из главных проблем МВД - РИА Новости, 04.03.2026
Путин назвал одну из главных проблем МВД
Существенный некомплект личного состава МВД остается одной из важнейших проблем для ведомства, заявил президент РФ Владимира Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:20:00+03:00
2026-03-04T14:30:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078466434_0:289:3094:2029_1920x0_80_0_0_037326be21652ef48c0bc8aa85465d15.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078466434_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_bae8561b13860cf05857fee4e72cbad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, россия, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал одну из главных проблем МВД

Путин назвал некомплект личного состава одной из важнейших проблем МВД

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Существенный некомплект личного состава МВД остается одной из важнейших проблем для ведомства, заявил президент РФ Владимира Путин.
«
"Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Путин в среду приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел РФ. Участники заседания обсудят итоги работы органов внутренних дел РФ за минувший год и наметят приоритетные задачи на 2026 год.
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала