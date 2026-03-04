Рейтинг@Mail.ru
Движение поездов на МЦК восстановили - РИА Новости, 04.03.2026
07:45 04.03.2026
Движение поездов на МЦК восстановили
Движение поездов на МЦК восстановили - РИА Новости, 04.03.2026
Движение поездов на МЦК восстановили
Движение поездов на МЦК против часовой стрелки, нарушенное утром в среду из-за повреждения провода, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД,... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия
московское центральное кольцо (мцк)
ржд
2026
происшествия, московское центральное кольцо (мцк), ржд
Происшествия, Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД
Движение поездов на МЦК восстановили

Движение поездов на МЦК против часовой стрелки восстановили

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение поездов на МЦК против часовой стрелки, нарушенное утром в среду из-за повреждения провода, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Движение поездов МЦК против часовой стрелки, нарушенное ранее из-за повреждения провода на остановочном пункте Шелепиха, восстановлено", - говорится в сообщении МЖД.
ПроисшествияМосковское центральное кольцо (МЦК)РЖД
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
