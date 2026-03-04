https://ria.ru/20260304/mtsk-2078361017.html
Движение поездов на МЦК восстановили
Движение поездов на МЦК восстановили
Движение поездов на МЦК против часовой стрелки, нарушенное утром в среду из-за повреждения провода, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД,... РИА Новости, 04.03.2026
Происшествия, Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД
Движение поездов на МЦК восстановили
