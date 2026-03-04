Рейтинг@Mail.ru
Движение поездов на МЦК приостановили - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 04.03.2026 (обновлено: 07:31 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/mtsk-2078359542.html
Движение поездов на МЦК приостановили
Движение поездов на МЦК приостановили - РИА Новости, 04.03.2026
Движение поездов на МЦК приостановили
Движение поездов МЦК против часовой стрелки приостановлено из-за повреждения контактного провода на станции "Шелепиха", причины произошедшего уточняются,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T07:10:00+03:00
2026-03-04T07:31:00+03:00
происшествия
московское центральное кольцо (мцк)
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151672/93/1516729346_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce0fbeb1e688e1209c1e3d266b5ecdb2.jpg
https://ria.ru/20260131/mtsk-2071459320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151672/93/1516729346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a06e5e0ea0db8c6703587957d853ba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московское центральное кольцо (мцк), ржд
Происшествия, Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД
Движение поездов на МЦК приостановили

Движение поездов на МЦК приостановили из-за повреждения контактного провода

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМЦК
МЦК - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МЦК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение поездов МЦК против часовой стрелки приостановлено из-за повреждения контактного провода на станции "Шелепиха", причины произошедшего уточняются, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В настоящее время приостановлено движение поездов на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте "Шелепиха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место направлена бригада железнодорожников. Кроме того, причины произошедшего выясняются.
"На МЦК (14) нет движения поездов против часовой стрелки для проверки инфраструктуры. Пожалуйста, пользуйтесь поездами, следующими по часовой стрелке, другими линиями метро и наземным транспортом", - отмечается в сообщении канала столичного департамента транспорта на платформе Max.
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Поезда МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки
31 января, 18:24
 
ПроисшествияМосковское центральное кольцо (МЦК)РЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала