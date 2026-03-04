Движение поездов на МЦК приостановили

Отмечается, что на место направлена бригада железнодорожников. Кроме того, причины произошедшего выясняются.

"На МЦК (14) нет движения поездов против часовой стрелки для проверки инфраструктуры. Пожалуйста, пользуйтесь поездами, следующими по часовой стрелке, другими линиями метро и наземным транспортом", - отмечается в сообщении канала столичного департамента транспорта на платформе Max.