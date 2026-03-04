Рейтинг@Mail.ru
"Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву
23:04 04.03.2026
"Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву
"Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву - РИА Новости, 04.03.2026
"Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву
Авиакомпания "Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву - из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры, следует из сообщения перевозчика.
в мире
москва
дубай
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
москва
дубай
абу-даби
оаэ
в мире, москва, дубай, абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана, оаэ
В мире, Москва, Дубай, Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана, ОАЭ
"Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву

"Победа" запланировала на 5 марта вывозные рейсы из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Самолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву - из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры, следует из сообщения перевозчика.
"Пятого марта планируется выполнение трёх рейсов: DP992 Дубай, международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - Москва ("Внуково")..., DP3002 Фуджейра (FJR) - Москва ("Внуково")..., DP754 Абу-Даби - Москва ("Внуково")", - говорится в сообщении.
Информация о дате, номере и времени рейса будет направлена на электронную почту пассажиров, указанную при бронировании, отметили в "Победе".
"Клиентам, которые ранее не оформили возврат билета и планируют воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании... Заполнение формы подтверждает намерение воспользоваться вывозным рейсом", - подчеркнули в авиакомпании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
