"Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву
Авиакомпания "Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву - из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры, следует из сообщения перевозчика. РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву - из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры, следует из сообщения перевозчика.
"Пятого марта планируется выполнение трёх рейсов: DP992 Дубай
, международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - Москва
("Внуково")..., DP3002 Фуджейра (FJR) - Москва ("Внуково")..., DP754 Абу-Даби
- Москва ("Внуково")", - говорится в сообщении
.
Информация о дате, номере и времени рейса будет направлена на электронную почту пассажиров, указанную при бронировании, отметили в "Победе".
"Клиентам, которые ранее не оформили возврат билета и планируют воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании... Заполнение формы подтверждает намерение воспользоваться вывозным рейсом", - подчеркнули в авиакомпании.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.