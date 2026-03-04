"Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву - из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры, следует из сообщения перевозчика.

"Пятого марта планируется выполнение трёх рейсов: DP992 Дубай , международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - Москва ("Внуково")..., DP3002 Фуджейра (FJR) - Москва ("Внуково")..., DP754 Абу-Даби - Москва ("Внуково")", - говорится в сообщении

Информация о дате, номере и времени рейса будет направлена на электронную почту пассажиров, указанную при бронировании, отметили в "Победе".

"Клиентам, которые ранее не оформили возврат билета и планируют воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании... Заполнение формы подтверждает намерение воспользоваться вывозным рейсом", - подчеркнули в авиакомпании.