В школе при МГУ семь учеников, вероятно, отравились диоксидом азота
В школе при МГУ семь учеников, вероятно, отравились диоксидом азота
Семь учеников школы имени Колмогорова при МГУ в Москве, предварительно, отравились диоксидом азота, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Семь учеников школы имени Колмогорова при МГУ в Москве, предварительно, отравились диоксидом азота, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Предварительно, семеро учеников школы при МГУ почувствовали себя плохо после уроков из-за возможного отравления диоксидом азота", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора
уже взяли пробы воздуха для проведения экспертизы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МГУ, ситуация находится под контролем администрации университета.
"Проведено медицинское обследование, школьники чувствуют себя удовлетворительно, в данный момент возвращаются в кампус", - сообщили в вузе.