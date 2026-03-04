Рейтинг@Mail.ru
В школе при МГУ семь учеников, вероятно, отравились диоксидом азота - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/moskva-2078606516.html
В школе при МГУ семь учеников, вероятно, отравились диоксидом азота
В школе при МГУ семь учеников, вероятно, отравились диоксидом азота - РИА Новости, 04.03.2026
В школе при МГУ семь учеников, вероятно, отравились диоксидом азота
Семь учеников школы имени Колмогорова при МГУ в Москве, предварительно, отравились диоксидом азота, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:54:00+03:00
2026-03-04T22:54:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070938046_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_f08da300ecba78229dbcf993d87e22d6.jpg
https://ria.ru/20260206/peterburg-2072692098.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070938046_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_c1ad507c9e2cf2cb767371c9e10ef579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В школе при МГУ семь учеников, вероятно, отравились диоксидом азота

РИА Новости: в школе при МГУ семь учеников, вероятно, отравились диоксидом азота

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Семь учеников школы имени Колмогорова при МГУ в Москве, предварительно, отравились диоксидом азота, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Предварительно, семеро учеников школы при МГУ почувствовали себя плохо после уроков из-за возможного отравления диоксидом азота", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воздуха для проведения экспертизы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МГУ, ситуация находится под контролем администрации университета.
"Проведено медицинское обследование, школьники чувствуют себя удовлетворительно, в данный момент возвращаются в кампус", - сообщили в вузе.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления
6 февраля, 14:00
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала