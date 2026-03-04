В школе при МГУ семь учеников, вероятно, отравились диоксидом азота

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Семь учеников школы имени Колмогорова при МГУ в Москве, предварительно, отравились диоксидом азота, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Предварительно, семеро учеников школы при МГУ почувствовали себя плохо после уроков из-за возможного отравления диоксидом азота", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воздуха для проведения экспертизы.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МГУ, ситуация находится под контролем администрации университета.