В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и...
2026-03-04T15:09:00+03:00
2026-03-04T15:09:00+03:00
2026-03-04T15:28:00+03:00
https://ria.ru/20260304/moskva-2078483643.html
москва
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.
"Еще одна мера - оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении
на сайте.
На сайте также отмечается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, проведут в запланированные сроки.