В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
15:09 04.03.2026 (обновлено: 15:28 04.03.2026)
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
москва, экономика
Москва, Экономика
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника у здания мэрии Москвы на Тверской площади
© РИА Новости / Илья Питалев
Снегоуборочная техника у здания мэрии Москвы на Тверской площади. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.
"Еще одна мера - оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте.
На сайте также отмечается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, проведут в запланированные сроки.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти
