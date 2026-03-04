В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.

На сайте также отмечается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, проведут в запланированные сроки.