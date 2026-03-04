Рейтинг@Mail.ru
15:09 04.03.2026
В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти
москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. До 1 июня в Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти и работников ряда подведомственных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
На президиуме правительства Москвы были рассмотрены вопросы исполнения бюджета города в январе-феврале текущего года.
Сообщается, что для реализации стратегической программы развития города, обеспечения безусловного выполнения социальных обязательств и финансирования поддержки совместных мероприятий с министерством обороны РФ необходимо решать задачи в рамках сбалансированного бюджета.
"Для этого приняли решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции", - говорится в сообщении.
Москва
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
