В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти
До 1 июня в Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти и работников ряда подведомственных учреждений, сообщается на официальном... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:09:00+03:00
2026-03-04T15:09:00+03:00
2026-03-04T15:26:00+03:00
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
