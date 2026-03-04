Рейтинг@Mail.ru
В Москве в 2025 году обновили 11 коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 04.03.2026
Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:44 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/moskva-2078474826.html
В Москве в 2025 году обновили 11 коммуникационных коллекторов
В Москве в 2025 году обновили 11 коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 04.03.2026
В Москве в 2025 году обновили 11 коммуникационных коллекторов
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили 11 коммуникационных коллекторов в прошлом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:44:00+03:00
2026-03-04T14:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
зеленоград
петр бирюков
зеленоград
зеленоград, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Петр Бирюков
В Москве в 2025 году обновили 11 коммуникационных коллекторов

Заммэра Бирюков: в Москве обновили 11 коммуникационных коллекторов в 2025 году

© "Москоллектор"Коммуникационный коллектор
Коммуникационный коллектор - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© "Москоллектор"
Коммуникационный коллектор. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили 11 коммуникационных коллекторов в прошлом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременный ремонт и модернизация этих сооружений позволяют продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году обновили 11 таких объектов, в частности, привели в порядок строительные конструкции, модернизировали инженерные системы и системы безопасности", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что основные работы проводились в Центральном, Юго-Западном и Западном административных округах, Зеленограде.
"Работы можно разделить на два типа, к первому относятся капремонт и обновление строительных конструкций, вторая группа связана с модернизацией слаботочных систем, которые отвечают за жизнеобеспечение коллектора и его безопасность. В прошлом году выполнили довольно большой объем работ по усовершенствованию охранно-пожарной сигнализации, голосовой связи, систем контроля различных параметров", - отметил заммэра.
По его словам, была проведена замена систем вентиляции и установлены почти 370 новых цифровых камер, которые могут снимать в инфракрасном диапазоне, что позволяет контролировать ситуацию внутри коллектора даже в полной темноте.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - это подземный город, который не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Так, общая протяженность коллекторов превышает 825 километров.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗеленоградПетр Бирюков
 
 
