В Москве в 2025 году обновили 11 коммуникационных коллекторов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили 11 коммуникационных коллекторов в прошлом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременный ремонт и модернизация этих сооружений позволяют продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году обновили 11 таких объектов, в частности, привели в порядок строительные конструкции, модернизировали инженерные системы и системы безопасности", - рассказал Бирюков.

Он добавил, что основные работы проводились в Центральном, Юго-Западном и Западном административных округах, Зеленограде.

"Работы можно разделить на два типа, к первому относятся капремонт и обновление строительных конструкций, вторая группа связана с модернизацией слаботочных систем, которые отвечают за жизнеобеспечение коллектора и его безопасность. В прошлом году выполнили довольно большой объем работ по усовершенствованию охранно-пожарной сигнализации, голосовой связи, систем контроля различных параметров", - отметил заммэра.

По его словам, была проведена замена систем вентиляции и установлены почти 370 новых цифровых камер, которые могут снимать в инфракрасном диапазоне, что позволяет контролировать ситуацию внутри коллектора даже в полной темноте.