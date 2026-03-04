https://ria.ru/20260304/moskva-2078470080.html
Сийярто заявил, что прибыл в Россию ради гарантий поставок нефти и газа
Сийярто заявил, что прибыл в Россию ради гарантий поставок нефти и газа - РИА Новости, 04.03.2026
Сийярто заявил, что прибыл в Россию ради гарантий поставок нефти и газа
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву получить гарантии, что РФ продолжит поставлять Венгрии... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:36:00+03:00
2026-03-04T14:36:00+03:00
2026-03-04T14:36:00+03:00
экономика
венгрия
москва
россия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg
https://ria.ru/20260304/sijjarto-2078438917.html
венгрия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_195:0:1344:862_1920x0_80_0_0_bfb27af48b230d790f9dfedf709f8606.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, москва, россия, петер сийярто
Экономика, Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто
Сийярто заявил, что прибыл в Россию ради гарантий поставок нефти и газа
Сийярто прибыл в Россию ради гарантий выгодных поставок нефти и газа Венгрии