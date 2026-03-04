Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил, что прибыл в Россию ради гарантий поставок нефти и газа
14:36 04.03.2026
Сийярто заявил, что прибыл в Россию ради гарантий поставок нефти и газа
экономика
венгрия
москва
россия
петер сийярто
венгрия
москва
россия
экономика, венгрия, москва, россия, петер сийярто
Экономика, Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву получить гарантии, что РФ продолжит поставлять Венгрии нефть и газ по выгодной цене, несмотря на энергокризис.
"Я нахожусь в Москве, чтобы убедиться, что даже во время кризиса у нас по-прежнему будут нефть и природный газ, необходимые для энергетической безопасности Венгрии, и я здесь, чтобы получить гарантию того, что необходимое для энергетической безопасности нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию российскими поставщиками по той же цене, несмотря на изменившиеся обстоятельства и глобальный энергетический кризис", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто спит в самолете, который летит до Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы
Вчера, 13:19
 
ЭкономикаВенгрияМоскваРоссияПетер Сийярто
 
 
