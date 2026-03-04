Москвичам рассказали, когда на деревьях появятся листья

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Листья распустятся на деревьях в Москве не раньше конца марта — начала апреля, сообщил РИА Новости начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он подчеркнул, что беспокоиться за самочувствие растений не нужно: листья появятся в свое время. Первыми же зацветут лещина, ольха и верба.