Москвичам рассказали, когда на деревьях появятся листья
10:47 04.03.2026 (обновлено: 21:48 04.03.2026)
Москвичам рассказали, когда на деревьях появятся листья
Москвичам рассказали, когда на деревьях появятся листья - РИА Новости, 04.03.2026
Москвичам рассказали, когда на деревьях появятся листья
Листья распустятся на деревьях в Москве не раньше конца марта — начала апреля, сообщил РИА Новости начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:47:00+03:00
2026-03-04T21:48:00+03:00
общество, москва, митино, погода
Общество, Москва, Митино, Погода
Москвичам рассказали, когда на деревьях появятся листья

Кунафин: листья появятся на деревьях в Москве не раньше конца марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Береза
Береза - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Береза. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Листья распустятся на деревьях в Москве не раньше конца марта — начала апреля, сообщил РИА Новости начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
"Кратковременное потепление не оказывает мощного влияния на растительный мир. Почки на деревьях и кустарниках могут набухнуть во время оттепели. Однако для того чтобы из них распустились листья, нужны условия: накопленное тепло и более длинный световой день. Обычно такие условия наступают в Москве в конце марта — в начале апреля", — отметил Кунафин.
Он подчеркнул, что беспокоиться за самочувствие растений не нужно: листья появятся в свое время. Первыми же зацветут лещина, ольха и верба.
"Единичный случай набухания почек у лещины биологи заметили в феврале в районе Митино, в долине реки Москвы", — добавил эксперт.
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
1 марта, 09:48
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
1 марта, 09:48
 
