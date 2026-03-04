https://ria.ru/20260304/moskva-2078393559.html
Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика
Осадки в виде снега в Москве в среду достигнут пика в районе 14 часов, а закончатся к 18-19 часам вечера, сообщил РИА Новости руководитель прогностического... РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Осадки в виде снега в Москве в среду достигнут пика в районе 14 часов, а закончатся к 18-19 часам вечера, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее синоптик сообщил, что осадки в столице начнутся в районе 11 часов утра.
"Пика достигнут в районе 14 часов и к 18-19 часам закончатся", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что осадки будут умеренными, не более трех-четырех миллиметров.
"Под конец это будет мокрый снег или даже снег с дождем", - добавил он.