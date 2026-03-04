Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/moskva-2078393559.html
Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика
Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика - РИА Новости, 04.03.2026
Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика
Осадки в виде снега в Москве в среду достигнут пика в районе 14 часов, а закончатся к 18-19 часам вечера, сообщил РИА Новости руководитель прогностического... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:42:00+03:00
2026-03-04T10:42:00+03:00
общество
москва
снегопад в москве
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077955413_0:145:3125:1902_1920x0_80_0_0_97fe25006867a78c87023e2509491c4e.jpg
https://ria.ru/20260302/pogoda-2077932534.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077955413_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_84852d642f36a266174e7c8757b588bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Снегопад в Москве, Погода
Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика

Шувалов: снегопад в Москве достигнет пика в среду после полудня

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Осадки в виде снега в Москве в среду достигнут пика в районе 14 часов, а закончатся к 18-19 часам вечера, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее синоптик сообщил, что осадки в столице начнутся в районе 11 часов утра.
"Пика достигнут в районе 14 часов и к 18-19 часам закончатся", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что осадки будут умеренными, не более трех-четырех миллиметров.
"Под конец это будет мокрый снег или даже снег с дождем", - добавил он.
Девушки с цветами на Патриаршем мосту в Москве в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
2 марта, 16:08
 
ОбществоМоскваСнегопад в МосквеПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала