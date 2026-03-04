В Москве заменили системы электроснабжения в 400 домах в 2025 году

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили в 2025 году системы электроснабжения в более чем 400 многоквартирных домах в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России , но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 15 тысяч жилых домов обновили различные инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. Только в прошлом году заменили системы электроснабжения в более чем 400 домах", - заявил Бирюков

Заммэра уточнил, что больше всего таких систем обновили в центральном - более 100 домов, восточном - около 40 домов и северном - почти 40 домов административных округах.

"Выполняется целый комплекс работ: прокладываются новые кабель-каналы, устанавливаются лотки на чердаках и в подвалах, протягиваются силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам. Расположенные на этажах щитки, вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу инженерных систем, подлежат обязательной замене", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках капитального ремонта устанавливаются энергосберегающие светильники с датчиками движения, меняются выключатели в технических помещениях и местах общего пользования.