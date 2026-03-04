В Москве завершилась первая весенняя оттепель

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оттепель в Москве завершилась поздним вечером во вторник и непрерывно продолжалась 82 часа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что на других метеостанциях мегаполиса было от минус 1,0 градуса на Балчуге до минус 2,4 градуса в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, ночной минимум составил минус 2,6 градуса.