В Москве завершилась первая весенняя оттепель
Оттепель в Москве завершилась поздним вечером во вторник и непрерывно продолжалась 82 часа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.03.2026
В Москве завершилась первая весенняя оттепель
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оттепель в Москве завершилась поздним вечером во вторник и непрерывно продолжалась 82 часа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Первая весенняя оттепель, стартовавшая в столице еще в последний день календарной зимы, завершилась поздним вечером минувшего вторника и непрерывно продолжалась 82 часа. К утру сегодняшнего дня температура воздуха, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, опустилась до минус 2,1 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что на других метеостанциях мегаполиса было от минус 1,0 градуса на Балчуге до минус 2,4 градуса в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, ночной минимум составил минус 2,6 градуса.
"Полностью в зону отрицательных температур ушла и вся территория Московской области, а самым холодным местом региона стали Серебряные Пруды, там температура опускалась до минус 5,3 градуса", - подчеркнул синоптик.