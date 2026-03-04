Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
04.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
Столичный регион окажется в зоне "температурных качелей" до конца недели, по ночам температура будет опускаться ниже нуля, а днем положительная температура... РИА Новости, 04.03.2026
михаил леус, москва
Общество, Михаил Леус, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели

РИА Новости: Москва останется в зоне "температурных качелей" до конца недели

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Столичный регион окажется в зоне "температурных качелей" до конца недели, по ночам температура будет опускаться ниже нуля, а днем положительная температура будет возвращаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня температура воздуха вернется в зону оттепелей, днем ожидается ноль - плюс два градуса, а затем, до конца нынешней недели столичный регион окажется в зоне "температурных качелей" - по ночам температура будет опускаться ниже нуля, ожидается минус один - минус шесть градусов, днем же столбики термометров будут возвращаться в положительный диапазон температурной шкалы - до нуля - плюс пяти градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в понедельник и дневная температура воздуха останется отрицательной.
