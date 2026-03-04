https://ria.ru/20260304/moskva-2078361167.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели - РИА Новости, 04.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
Столичный регион окажется в зоне "температурных качелей" до конца недели, по ночам температура будет опускаться ниже нуля, а днем положительная температура... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T07:48:00+03:00
2026-03-04T07:48:00+03:00
2026-03-04T07:50:00+03:00
общество
михаил леус
москва
москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Столичный регион окажется в зоне "температурных качелей" до конца недели, по ночам температура будет опускаться ниже нуля, а днем положительная температура будет возвращаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня температура воздуха вернется в зону оттепелей, днем ожидается ноль - плюс два градуса, а затем, до конца нынешней недели столичный регион окажется в зоне "температурных качелей" - по ночам температура будет опускаться ниже нуля, ожидается минус один - минус шесть градусов, днем же столбики термометров будут возвращаться в положительный диапазон температурной шкалы - до нуля - плюс пяти градусов", - написал Леус
в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в понедельник и дневная температура воздуха останется отрицательной.