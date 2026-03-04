Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Столичный регион окажется в зоне "температурных качелей" до конца недели, по ночам температура будет опускаться ниже нуля, а днем положительная температура будет возвращаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.