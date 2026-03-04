Рейтинг@Mail.ru
В Москву прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби - РИА Новости, 04.03.2026
06:27 04.03.2026
В Москву прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби
В Москву прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби
Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Абу-Даби более чем с 400 пассажирами на борту прибыл в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло. РИА Новости, 04.03.2026
В Москву прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби

В Москву прибыл первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Абу-Даби более чем с 400 пассажирами на борту прибыл в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло.
"Рейс "Аэрофлот" SU 531 из Абу-Даби совершил посадку в 06.18 (мск - ред.)", - говорится на онлайн-табло.
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск
