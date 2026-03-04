https://ria.ru/20260304/moskva-2078355764.html
В Москву прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби
В Москву прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби - РИА Новости, 04.03.2026
В Москву прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби
Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Абу-Даби более чем с 400 пассажирами на борту прибыл в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло. РИА Новости, 04.03.2026
В Москву прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби
В Москву прибыл первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби