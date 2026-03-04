https://ria.ru/20260304/moskva-2078339199.html
Гидрометцентр предупредил москвичей о падении сосулек с крыш домов
Гидрометцентр предупредил москвичей о падении сосулек с крыш домов - РИА Новости, 04.03.2026
Гидрометцентр предупредил москвичей о падении сосулек с крыш домов
Жителям Москвы следует опасаться падения сосулек и снега с крыш домов в начале марта, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:37:00+03:00
2026-03-04T02:37:00+03:00
2026-03-04T02:37:00+03:00
общество
москва
россия
людмила паршина
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91337/93/913379367_0:16:3030:1720_1920x0_80_0_0_13015732416bbe5c41ef9b976ac3d57c.jpg
https://ria.ru/20260302/moskva-2077782391.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91337/93/913379367_107:0:2611:1878_1920x0_80_0_0_5bb37c853e76df9e337a7b02acb6173c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр
Гидрометцентр предупредил москвичей о падении сосулек с крыш домов
РИА Новости: москвичам посоветовали опасаться падения сосулек и снега с крыш