Гидрометцентр предупредил москвичей о падении сосулек с крыш домов - 04.03.2026
02:37 04.03.2026
Гидрометцентр предупредил москвичей о падении сосулек с крыш домов
Гидрометцентр предупредил москвичей о падении сосулек с крыш домов - РИА Новости, 04.03.2026
Гидрометцентр предупредил москвичей о падении сосулек с крыш домов
Жителям Москвы следует опасаться падения сосулек и снега с крыш домов в начале марта, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра... РИА Новости, 04.03.2026
2026
москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр
Очистка крыш от снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Жителям Москвы следует опасаться падения сосулек и снега с крыш домов в начале марта, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Конечно, потому что стоит опасаться. Даже некоторые метеорологические центры московские, они специально пишут в своих прогнозах: "Осторожно, сход снежных масс и сосулек с крыш зданий", - сказала Паршина.
