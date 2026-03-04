Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала об акциях обмена посылками для военнопленных
10:45 04.03.2026
Москалькова рассказала об акциях обмена посылками для военнопленных
общество
россия
украина
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
международный комитет красного креста (мккк)
общество, россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, международный комитет красного креста (мккк)
Общество, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Международный комитет Красного Креста (МККК)
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Украина договорились продолжить акцию по взаимному обмену посылками и письмами для военнопленных, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Конечно, быть в плену — это бедственное положение. Очень важно, что мы смогли найти общее понимание подходов к этому вопросу с украинским омбудсменом. Мы договорились о том, что с помощью Международного Комитета Красного Креста мы формируем по взаимной договоренности посылки и их отправляем нашим ребятам на территорию Украины. Такая же акция проходит в отношении украинских лиц, задержанных за противодействие СВО", - сказала она.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Москалькова уточнила, что перед передачей посылок они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обмениваются списками военнопленных, чтобы собрать письма от родных и близких, от жен и матерей, вложить к посылкам детские рисунки.
"Последний раунд, последнее мероприятие у нас было в декабре прошлого года. Мы договорились о том, чтобы продолжить эту акцию. Мне кажется, это очень важно, чтобы наши ребята видели, что их ждут, помнят, знают, и чтобы они вернулись быстрее обратно", - добавила уполномоченный.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
ОбществоРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
