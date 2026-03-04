https://ria.ru/20260304/moskalkova-2078388662.html
Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году
Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году - РИА Новости, 04.03.2026
Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году
Более 70 тысяч обращений от участников специальной военной операции и членов их семей поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ в 2025 году,... РИА Новости, 04.03.2026
россия
Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году
Москалькова получила более 70 тыс обращений от бойцов СВО и их семей в 2025 году
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 70 тысяч обращений от участников специальной военной операции и членов их семей поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ в 2025 году, сообщила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Только в прошлом году больше 70 тысяч к нам пришло обращений, связанных с просьбой содействовать в освобождении из плена, о поиске без вести пропавших, о социальных льготах и гарантиях", - сказала она.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что в настоящий момент государство приняло мощный пакет законов, подзаконных актов, которые предусматривают социальные меры поддержки участников СВО и их семей.
"Наша цель, чтобы ни одна буква, ни одна запятая этого нормативного акта не была не исполнена и нарушена. В большинстве случаев, конечно, очень быстро реагируют на наши обращения, и нам удалось многим помочь с тем, чтобы их отпускали в отпуск, одно время здесь была задержка, сегодня мы видим, что гораздо меньше к нам стало приходить таких обращений", - добавила Москалькова
