Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 70 тысяч обращений от участников специальной военной операции и членов их семей поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ в 2025 году, сообщила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Только в прошлом году больше 70 тысяч к нам пришло обращений, связанных с просьбой содействовать в освобождении из плена, о поиске без вести пропавших, о социальных льготах и гарантиях", - сказала она.

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что в настоящий момент государство приняло мощный пакет законов, подзаконных актов, которые предусматривают социальные меры поддержки участников СВО и их семей.