Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году - РИА Новости, 04.03.2026
10:22 04.03.2026
Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году
Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова получила более 70 тысяч обращений от бойцов СВО в 2025 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 70 тысяч обращений от участников специальной военной операции и членов их семей поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ в 2025 году, сообщила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Только в прошлом году больше 70 тысяч к нам пришло обращений, связанных с просьбой содействовать в освобождении из плена, о поиске без вести пропавших, о социальных льготах и гарантиях", - сказала она.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что в настоящий момент государство приняло мощный пакет законов, подзаконных актов, которые предусматривают социальные меры поддержки участников СВО и их семей.
"Наша цель, чтобы ни одна буква, ни одна запятая этого нормативного акта не была не исполнена и нарушена. В большинстве случаев, конечно, очень быстро реагируют на наши обращения, и нам удалось многим помочь с тем, чтобы их отпускали в отпуск, одно время здесь была задержка, сегодня мы видим, что гораздо меньше к нам стало приходить таких обращений", - добавила Москалькова.
ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
