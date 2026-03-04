Россиянок предупредили о мошенничестве с билетами в театр на 8 Марта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мошенники в преддверии 8 Марта рассылают фишинговые ссылки на покупку билетов в театр, кино или музеи со скидками для девушек, рассказала РИА Новости председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.

"Мошенники делают рассылки в личные сообщения, оставляют ссылки в комментариях под публикациями в различных мессенджерах, где только в праздничный день девушка может купить билеты в театр, кино или музеи по очень низкой цене. Данные сайты являются обманом и деньги за оплату билетов поступают мошенникам", - предупредила Тютюнникова.

Кроме того, как сообщила юрист, аферисты рассылают письма от имени известных магазинов, сервисов доставки цветов или других организаций. Ссылка в этих сообщениях ведёт на поддельный сайт, копирующий дизайн оригинала, где жертву просят ввести персональные данные.