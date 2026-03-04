https://ria.ru/20260304/moshenniki-2078361956.html
Россиянок предупредили о мошенничестве с билетами в театр на 8 Марта
Россиянок предупредили о мошенничестве с билетами в театр на 8 Марта - РИА Новости, 04.03.2026
Россиянок предупредили о мошенничестве с билетами в театр на 8 Марта
Мошенники в преддверии 8 Марта рассылают фишинговые ссылки на покупку билетов в театр, кино или музеи со скидками для девушек, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:06:00+03:00
2026-03-04T08:06:00+03:00
2026-03-04T08:06:00+03:00
луганская народная республика
общество
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138428/12/1384281216_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_37f4ecb0e9df162f2cb0588cef22f1c9.jpg
https://ria.ru/20260304/tsvety-2078347659.html
https://ria.ru/20260304/podarki-2078352955.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138428/12/1384281216_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8c7add0be508202645bfecac1d11d768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, общество, праздники
Луганская Народная Республика, Общество, Праздники
Россиянок предупредили о мошенничестве с билетами в театр на 8 Марта
Юрист Тютюнникова: мошенники рассылают фишинговые ссылки на билеты на 8 Марта
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мошенники в преддверии 8 Марта рассылают фишинговые ссылки на покупку билетов в театр, кино или музеи со скидками для девушек, рассказала РИА Новости председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.
"Мошенники делают рассылки в личные сообщения, оставляют ссылки в комментариях под публикациями в различных мессенджерах, где только в праздничный день девушка может купить билеты в театр, кино или музеи по очень низкой цене. Данные сайты являются обманом и деньги за оплату билетов поступают мошенникам", - предупредила Тютюнникова.
Кроме того, как сообщила юрист, аферисты рассылают письма от имени известных магазинов, сервисов доставки цветов или других организаций. Ссылка в этих сообщениях ведёт на поддельный сайт, копирующий дизайн оригинала, где жертву просят ввести персональные данные.
"Также злоумышленники рассылают сообщения о выигрыше в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 Марта. Однако для получения приза или выигрыша требуется внести "небольшую" сумму денег за доставку, оплату налога или подтверждение личности", - отметила Тютюнникова.