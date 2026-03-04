Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну - РИА Новости, 04.03.2026
04:04 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/moshenniki-2078346285.html
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну
общество, египет, турция, сочи, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Египет, Турция, Сочи, Россия, мошенники, Мошенничество
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мошенники начали предлагать россиянам "горящие туры" на весну, потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны с требованием 100% предоплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: с приближением тепла активизируются предложения "срочных" и "горящих" туров. Мошенники создают поддельные сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров по туризму в социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны (Египет, Турция, Сочи) с требованием 100% предоплаты. После получения денег "турагент" исчезает, а сайт или аккаунт блокируется", - рассказали там.
По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди и семьи, планирующие весенний отпуск, особенно те, кто ищет выгодные предложения в последний момент.
Схема актуальна для марта, так как в этом месяце россияне начинают планировать весенние и летние отпуска. "Желание сэкономить на фоне общего роста цен делает людей уязвимыми для предложений "всё включено по цене ниже рыночной", - уточнили в пресс-службе.
В "Мошеловке" советуют покупать туры только через официальные сайты крупных турагентств или агрегаторов с историей и реальными офисами и проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре и наличие у компании договора страхования ответственности.
"Насторожитесь, если от менеджера требуют 100% предоплату на карту частного лица, а не на расчётный счёт юрлица", - заключили там.
ОбществоЕгипетТурцияСочиРоссиямошенникиМошенничество
 
 
