МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мошенники начали предлагать россиянам "горящие туры" на весну, потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны с требованием 100% предоплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Турция, "Описание схемы: с приближением тепла активизируются предложения "срочных" и "горящих" туров. Мошенники создают поддельные сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров по туризму в социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны ( Египет Сочи ) с требованием 100% предоплаты. После получения денег "турагент" исчезает, а сайт или аккаунт блокируется", - рассказали там.

По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди и семьи, планирующие весенний отпуск, особенно те, кто ищет выгодные предложения в последний момент.

Схема актуальна для марта, так как в этом месяце россияне начинают планировать весенние и летние отпуска. "Желание сэкономить на фоне общего роста цен делает людей уязвимыми для предложений "всё включено по цене ниже рыночной", - уточнили в пресс-службе.

В "Мошеловке" советуют покупать туры только через официальные сайты крупных турагентств или агрегаторов с историей и реальными офисами и проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре и наличие у компании договора страхования ответственности.