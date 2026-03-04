ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Артиллерийский расчет морской пехоты ВС РФ уничтожил реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства на добропольском направлении, рассказал РИА Новости старший наводчик 61-й бригады, действующие в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Калуга".

По его словам, первоначально расчет предполагал, что ведет огонь по стандартной РСЗО типа "Град", однако позднее выяснилось, что целью стала чешская установка RM-70 Vampire.

"Нам передали координаты, вышли на огневую позицию, произвели залп - израсходовали полпакета. Уже потом узнали, что поразили чешскую технику. Сначала не знали, что это "Вампир", - рассказал один из военнослужащих.

Он отметил, что установка не успела сменить позицию после открытия огня.