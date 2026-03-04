https://ria.ru/20260304/morpehi-2078442970.html
ВС России уничтожили РСЗО Vampire на Добропольском направлении
ВС России уничтожили РСЗО Vampire на Добропольском направлении
Артиллерийский расчет морской пехоты ВС РФ уничтожил реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства на добропольском направлении, рассказал РИА РИА Новости, 04.03.2026
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Артиллерийский расчет морской пехоты ВС РФ уничтожил реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства на добропольском направлении, рассказал РИА Новости старший наводчик 61-й бригады, действующие в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Калуга".
По его словам, первоначально расчет предполагал, что ведет огонь по стандартной РСЗО типа "Град", однако позднее выяснилось, что целью стала чешская установка RM-70 Vampire.
"Нам передали координаты, вышли на огневую позицию, произвели залп - израсходовали полпакета. Уже потом узнали, что поразили чешскую технику. Сначала не знали, что это "Вампир", - рассказал один из военнослужащих.
Он отметил, что установка не успела сменить позицию после открытия огня.
"Он медленный. Для нас это преимущество - не успел откатиться", - добавил собеседник агентства.