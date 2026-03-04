Власти Молдавии оказывают давление на мэров городов, заявил депутат

КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Молдавские власти оказывают давление на представителей районных органов власти и мэров городов страны для того, чтобы те дали добровольное согласие на объединение населенных пунктов в рамках административно-территориальной реформы, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

Ранее лидер партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году, до проведения местных выборов 2027 года.

"Получил сообщения от мэров и председателей районов, которые утверждают, что на них оказывается давление с целью добровольного согласия на объединение административных единиц в рамках реформы", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.

Вице-спикер парламента подчеркнул, что давление оказывается также на мэров городов от Партии социалистов из северных районов страны, их принуждают переходить в правящую партию "Действие и солидарность", угрожая уголовными делами и запугивая.

Политик призвал представителей местной администрации сообщать о случаях давления, в том числе анонимно, обещая конфиденциальность полученной информации. Батрынча пояснил, что Партия социалистов намерена при необходимости инициировать слушания и направить обращения в генеральную прокуратуру республики для проверки возможных нарушений.

"Страна обязана соблюдать принципы децентрализации, закрепленные в обязательствах перед Советом Европы . Вместо расширения полномочий местных властей наблюдаются тенденции к усилению централизованного контроля, что противоречит принципам местного самоуправления", - подчеркнул он.