https://ria.ru/20260304/moldaviya-2078503276.html
Власти Молдавии оказывают давление на мэров городов, заявил депутат
Молдавские власти оказывают давление на представителей районных органов власти и мэров городов страны для того, чтобы те дали добровольное согласие на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:02:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
игорь гросу
совет европы
молдавия
кишинев
гагаузия
Батрынча: в Молдавии оказывают давление на местные власти и мэров городов
КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Молдавские власти оказывают давление на представителей районных органов власти и мэров городов страны для того, чтобы те дали добровольное согласие на объединение населенных пунктов в рамках административно-территориальной реформы, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.
Ранее лидер партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу
заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году, до проведения местных выборов 2027 года.
"Получил сообщения от мэров и председателей районов, которые утверждают, что на них оказывается давление с целью добровольного согласия на объединение административных единиц в рамках реформы", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.
Вице-спикер парламента подчеркнул, что давление оказывается также на мэров городов от Партии социалистов из северных районов страны, их принуждают переходить в правящую партию "Действие и солидарность", угрожая уголовными делами и запугивая.
Политик призвал представителей местной администрации сообщать о случаях давления, в том числе анонимно, обещая конфиденциальность полученной информации. Батрынча пояснил, что Партия социалистов намерена при необходимости инициировать слушания и направить обращения в генеральную прокуратуру республики для проверки возможных нарушений.
"Страна обязана соблюдать принципы децентрализации, закрепленные в обязательствах перед Советом Европы
. Вместо расширения полномочий местных властей наблюдаются тенденции к усилению централизованного контроля, что противоречит принципам местного самоуправления", - подчеркнул он.
В настоящее время Молдавии
разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев
и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия
. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.