Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии оказывают давление на мэров городов, заявил депутат - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/moldaviya-2078503276.html
Власти Молдавии оказывают давление на мэров городов, заявил депутат
Власти Молдавии оказывают давление на мэров городов, заявил депутат - РИА Новости, 04.03.2026
Власти Молдавии оказывают давление на мэров городов, заявил депутат
Молдавские власти оказывают давление на представителей районных органов власти и мэров городов страны для того, чтобы те дали добровольное согласие на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:02:00+03:00
2026-03-04T16:02:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
игорь гросу
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260302/moldaviya-2078049289.html
https://ria.ru/20260227/moldaviya-2077230507.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b16fe0e760a4b2339ad23a3ed374f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, игорь гросу, совет европы
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Игорь Гросу, Совет Европы
Власти Молдавии оказывают давление на мэров городов, заявил депутат

Батрынча: в Молдавии оказывают давление на местные власти и мэров городов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Молдавские власти оказывают давление на представителей районных органов власти и мэров городов страны для того, чтобы те дали добровольное согласие на объединение населенных пунктов в рамках административно-территориальной реформы, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.
Ранее лидер партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году, до проведения местных выборов 2027 года.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Филат призвал полностью сменить правительство Молдавии
2 марта, 23:59
"Получил сообщения от мэров и председателей районов, которые утверждают, что на них оказывается давление с целью добровольного согласия на объединение административных единиц в рамках реформы", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.
Вице-спикер парламента подчеркнул, что давление оказывается также на мэров городов от Партии социалистов из северных районов страны, их принуждают переходить в правящую партию "Действие и солидарность", угрожая уголовными делами и запугивая.
Политик призвал представителей местной администрации сообщать о случаях давления, в том числе анонимно, обещая конфиденциальность полученной информации. Батрынча пояснил, что Партия социалистов намерена при необходимости инициировать слушания и направить обращения в генеральную прокуратуру республики для проверки возможных нарушений.
"Страна обязана соблюдать принципы децентрализации, закрепленные в обязательствах перед Советом Европы. Вместо расширения полномочий местных властей наблюдаются тенденции к усилению централизованного контроля, что противоречит принципам местного самоуправления", - подчеркнул он.
В настоящее время Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.
Сотрудники полиции у здания парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным
27 февраля, 17:32
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИгорь ГросуСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала