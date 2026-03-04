Власти Молдавии готовят новую волну подорожаний, заявила экс-глава Гагаузии

Ранее она заявляла, что власти для пополнения госбюджета собираются ввести новую схему "ограбления граждан" через переоценку недвижимости, результатом которой станет рост налогов и сборов.

Политик отметила, что у нее есть конкретные решения, как снизить налоговую нагрузку на граждан. "Теперь вопрос к властям: готовы ли они действовать в интересах людей?" - подчеркнула она.