Власти Молдавии готовят новую волну подорожаний, заявила экс-глава Гагаузии - РИА Новости, 04.03.2026
15:30 04.03.2026
Власти Молдавии готовят новую волну подорожаний, заявила экс-глава Гагаузии
в мире
молдавия
гагаузия
ирина влах
молдавия
гагаузия
в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах
Власти Молдавии готовят новую волну подорожаний, заявила экс-глава Гагаузии

Влах: власти Молдавии готовят волну подорожаний, чтобы залатать дыры в бюджете

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Власти Молдавии готовят в республике новую волну подорожаний из-за необходимости залатать дыры в госбюджете, считает экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Ранее она заявляла, что власти для пополнения госбюджета собираются ввести новую схему "ограбления граждан" через переоценку недвижимости, результатом которой станет рост налогов и сборов.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Филат призвал полностью сменить правительство Молдавии
2 марта, 23:59
"Народ должен знать правду: власти нас готовят к новой волне подорожаний. Троекратный рост налога на недвижимость - это только начало. Как бы ни оправдывалось правительство, настоящая причина новых поборов - непомерные аппетиты правящего режима и огромные дыры в бюджете", - написала Влах в своем Telegram-канале.
Политик отметила, что у нее есть конкретные решения, как снизить налоговую нагрузку на граждан. "Теперь вопрос к властям: готовы ли они действовать в интересах людей?" - подчеркнула она.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова ответила на заявление главы МИД Молдавии о чемодане без ручки
26 февраля, 17:13
 
