Рейтинг@Mail.ru
МККК посетил украинцев, спасенных российскими военными - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/mkkk-2078376487.html
МККК посетил украинцев, спасенных российскими военными
МККК посетил украинцев, спасенных российскими военными - РИА Новости, 04.03.2026
МККК посетил украинцев, спасенных российскими военными
Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил украинцев, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, и убедился, что они обеспечены всем... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:45:00+03:00
2026-03-04T09:45:00+03:00
в мире
россия
украина
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585208695_0:143:3071:1871_1920x0_80_0_0_9c6ceed9e55489ff41916af118b5fb22.jpg
https://ria.ru/20260303/moskalkova-2078296942.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585208695_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_561a85ec2baa5dcbd5494baff29abc0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК посетил украинцев, спасенных российскими военными

Москалькова: МККК осмотрел спасенных из зоны СВО украинцев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМашина Международного Комитета Красного Креста
Машина Международного Комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Машина Международного Комитета Красного Креста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил украинцев, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, и убедился, что они обеспечены всем необходимым, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен рассказала, что российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.
"Ко мне обратился Международный Комитет Красного Креста, что они хотят посмотреть, как размещены эти люди, все ли у них есть необходимое. И Международный Комитет Красного Креста сам посетил, разговаривали с этими людьми и могли убедиться в том, что это было их волеизъявление, что они имеют все необходимое для проживания", - сказала Москалькова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Москалькова рассказала об удерживаемых в Сумах жителях Курской области
3 марта, 19:48
 
В миреРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала