Москва и Киев не говорили о прекращении переговоров, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.03.2026
02:46 04.03.2026
Москва и Киев не говорили о прекращении переговоров, заявил Мирошник
Ни Россия, ни Украина ничего не говорили о готовности прекратить переговоры, мирный трек сохраняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям...
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, россия, украина, родион мирошник, москва, киев
В мире, Россия, Украина, Родион Мирошник, Москва, Киев
Москва и Киев не говорили о прекращении переговоров, заявил Мирошник

Мирошник: ни Россия, ни Украина не говорили о готовности прекратить переговоры

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ни Россия, ни Украина ничего не говорили о готовности прекратить переговоры, мирный трек сохраняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Ни российская, ни украинская стороны ничего не говорили о том, что готовы прекратить переговоры. То есть мирный трек, по крайней мере, от непосредственных участников, сохраняется", - заявил он газете "Известия".
Мирошник добавил, что Россия всегда выступает инициатором переговоров, и если брать только стамбульский процесс, результатом стало более 17 тысяч переданных украинской стороне останков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине
В миреРоссияУкраинаРодион МирошникМоскваКиев
 
 
