Москва и Киев не говорили о прекращении переговоров, заявил Мирошник
Москва и Киев не говорили о прекращении переговоров, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.03.2026
Москва и Киев не говорили о прекращении переговоров, заявил Мирошник
Ни Россия, ни Украина ничего не говорили о готовности прекратить переговоры, мирный трек сохраняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 04.03.2026
