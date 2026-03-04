Рейтинг@Mail.ru
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз - РИА Новости, 04.03.2026
11:39 04.03.2026 (обновлено: 11:42 04.03.2026)
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз
Атака на российский газовоз совершена при попустительстве властей ЕС и не должна оставаться без оценки со стороны международного сообщества, сообщил Минтранс... РИА Новости, 04.03.2026
евросоюз
россия
средиземное море
украина
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
средиземное море
украина
евросоюз, россия, средиземное море, украина, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Евросоюз, Россия, Средиземное море, Украина, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз

Минтранс: атака на российский газовоз совершена при попустительстве ЕС

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Атака на российский газовоз совершена при попустительстве властей ЕС и не должна оставаться без оценки со стороны международного сообщества, сообщил Минтранс РФ.
"Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Министерство сообщило, что российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
ЕвросоюзРоссияСредиземное мореУкраинаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
