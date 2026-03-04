Минфин не будет проводить операции с золотом в марте 2026 года

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем отложенной покупки/продажи валюты и золота при возобновлении операций будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть, сообщило министерство.