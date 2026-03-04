Минфин не будет проводить операции с золотом в марте 2026 года

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем отложенной покупки/продажи валюты и золота при возобновлении операций будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть, сообщило министерство.
"В связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года", - сообщается в материалах на сайте министерства.
"При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть", - сообщает министерство.
В предшествующий период - с 6 февраля по 5 марта - объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 миллиарда рублей, по 11,9 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. А в случае использования средств ФНБ, когда нефтегазовые доходы оказываются ниже прогноза, министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Министр финансов Антон Силуанов на прошлой неделе в среду заявил, что Россия рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.
Изначально Минфин РФ планировал поэтапно снижать базовую цену нефти в бюджетном правиле - на 1 доллар в год, до 55 долларов к 2030 году, а затем предполагалось индексировать ее ежегодно на 2%. Однако власти оставляли за собой право более существенных корректировок при изменении ситуации. Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: в нем цена отсечения была установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals, соответственно сейчас она составляет 59 долларов за баррель.