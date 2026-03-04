Рейтинг@Mail.ru
13:41 04.03.2026
Минфин не будет проводить операции с золотом в марте 2026 года
Минфин не будет проводить операции с золотом в марте 2026 года
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
urals
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), urals
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Urals
Золотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем отложенной покупки/продажи валюты и золота при возобновлении операций будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть, сообщило министерство.
"В связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года", - сообщается в материалах на сайте министерства.
"При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть", - сообщает министерство.
В предшествующий период - с 6 февраля по 5 марта - объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 миллиарда рублей, по 11,9 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. А в случае использования средств ФНБ, когда нефтегазовые доходы оказываются ниже прогноза, министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Министр финансов Антон Силуанов на прошлой неделе в среду заявил, что Россия рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.
Изначально Минфин РФ планировал поэтапно снижать базовую цену нефти в бюджетном правиле - на 1 доллар в год, до 55 долларов к 2030 году, а затем предполагалось индексировать ее ежегодно на 2%. Однако власти оставляли за собой право более существенных корректировок при изменении ситуации. Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: в нем цена отсечения была установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals, соответственно сейчас она составляет 59 долларов за баррель.
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Urals
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала