Милонов выступил против показа фильма "Красотка" накануне 8 Марта
16:56 04.03.2026 (обновлено: 19:05 04.03.2026)
Милонов выступил против показа фильма "Красотка" накануне 8 Марта
виталий милонов, ричард гир, джулия робертс, госдума рф
Виталий Милонов, Ричард Гир, Джулия Робертс, Госдума РФ
Милонов выступил против показа фильма "Красотка" накануне 8 Марта

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отечественные телеканалы отказаться от показа американского фильма "Красотка" с актерами Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях накануне празднования 8 Марта, а также публично и ритуально сжечь все пленки и копии.
"Американские фильмы про проституток — это не то, о чем должны грезить наши женщины. Жизнь путаны заканчивается не в объятиях Ричарда Гира, а в морге с перерезанной шеей или сифилитической гангреной. Я призываю наши телеканалы не просто не показывать этот дурацкий фильм, а публично и ритуально сжечь все пленки и копии", — сказал РИА Новости Милонов.
Международный женский день (International Women"s Day) — праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 Марта.
