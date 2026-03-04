Милонов выступил против показа фильма "Красотка" накануне 8 Марта

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отечественные телеканалы отказаться от показа американского фильма "Красотка" с актерами Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях накануне празднования 8 Марта, а также публично и ритуально сжечь все пленки и копии.