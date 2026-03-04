МИД прокомментировал атаку на российский газовоз

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз "Арктик Метагаз" третьего марта в Средиземном море, сообщает МИД РФ.

"Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой , опубликованном на сайте МИД РФ.

Там отмечается, что подобные действия в случае подтверждения будут квалифицироваться как акт терроризма и вопиющее нарушение норм международного права, которое представляет собой прямую угрозу безопасности судоходства.