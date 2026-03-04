Рейтинг@Mail.ru
19:48 04.03.2026 (обновлено: 20:03 04.03.2026)
МИД прокомментировал атаку на российский газовоз
Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз "Арктик Метагаз" третьего марта в Средиземном море
МИД прокомментировал атаку на российский газовоз

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз "Арктик Метагаз" третьего марта в Средиземном море, сообщает МИД РФ.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
Здание посольства Ливии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Ливии атаку на российский газовоз назвали нарушением международного права
Вчера, 15:12
"Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Там отмечается, что подобные действия в случае подтверждения будут квалифицироваться как акт терроризма и вопиющее нарушение норм международного права, которое представляет собой прямую угрозу безопасности судоходства.
"Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимое содействие российским гражданам", - уточняется в сообщении.
Газовоз в Охотском море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
IMO заявила, что не может расследовать атаку на российский газовоз
Вчера, 16:20
 
