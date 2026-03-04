Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/mid-2078515236.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Ирана
Замглавы МИД России обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Замглавы МИД России обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Ирана
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили в среду ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, сообщило российское... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:31:00+03:00
2026-03-04T16:31:00+03:00
в мире
россия
иран
ближний восток
андрей руденко
танжу бильгич
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20260304/lavrov-2078489984.html
россия
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, ближний восток, андрей руденко, танжу бильгич, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Ближний Восток, Андрей Руденко, Танжу Бильгич, Военная операция США и Израиля против Ирана
Замглавы МИД России обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Ирана

Замглавы МИД Руденко обсудил с послом Турции в Москве ситуацию вокруг Ирана

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили в среду ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, сообщило российское министерство.
"В ходе беседы стороны обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана и ситуации на Ближнем Востоке в целом", - говорится в комментарии на сайте МИД.
Была подтверждена принципиальная позиция России в пользу необходимости скорейшей деэскалации конфликта, решения всех вопросов политико-дипломатическими методами, обеспечения защиты мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, обозначена готовность всячески содействовать поиску путей урегулирования, добавило министерство.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 15:27
 
В миреРоссияИранБлижний ВостокАндрей РуденкоТанжу БильгичВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала