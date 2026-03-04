https://ria.ru/20260304/mid-2078486297.html
МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране
МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране
Отсутствие единства в рядах стран-членов ЕС не исключает того, что некоторые из них будут самостоятельно определять свою вовлеченность в конфликт на Ближнем... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:19:00+03:00
2026-03-04T15:19:00+03:00
2026-03-04T15:19:00+03:00
в мире
ближний восток
иран
мария захарова
сша
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260304/zaharova-2078470240.html
ближний восток
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, иран, мария захарова, сша, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, Мария Захарова, США, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране
Захарова: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в ситуацию вокруг Ирана