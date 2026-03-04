МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отсутствие единства в рядах стран-членов ЕС не исключает того, что некоторые из них будут самостоятельно определять свою вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.