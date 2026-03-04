Рейтинг@Mail.ru
МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране
04.03.2026
МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране
МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране
Отсутствие единства в рядах стран-членов ЕС не исключает того, что некоторые из них будут самостоятельно определять свою вовлеченность в конфликт на Ближнем... РИА Новости, 04.03.2026
МИД: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в конфликт в Иране

Захарова: страны ЕС будут сами определять вовлеченность в ситуацию вокруг Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отсутствие единства в рядах стран-членов ЕС не исключает того, что некоторые из них будут самостоятельно определять свою вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отсутствие единства в есовских рядах не исключает того, что отдельные страны-члены этого сообщества, как это бывало уже не раз, особенно в ближневосточных делах, будут действовать в национальном качестве, самостоятельно определяя степень своей вовлеченности в конфликт (на Ближнем Востоке - ред.)", - сказала Захарова на брифинге.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала страны ЕС главными пострадавшими от удара по Ирану
