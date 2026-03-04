https://ria.ru/20260304/mid-2078485649.html
МИД призвал обеспечить безопасность АЭС "Бушер" в Иране
МИД призвал обеспечить безопасность АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
МИД призвал обеспечить безопасность АЭС "Бушер" в Иране
Угроза АЭС "Бушер" в Иране существует, и Москва по различным каналам призывает соблюдать безопасность ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:15:00+03:00
2026-03-04T15:15:00+03:00
2026-03-04T15:15:00+03:00
в мире
иран
мария захарова
москва
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260303/rosatom-2078257972.html
иран
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, мария захарова, москва, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Мария Захарова, Москва, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД призвал обеспечить безопасность АЭС "Бушер" в Иране
МИД призвал обеспечить безопасность АЭС "Бушер" в Иране из-за угрозы