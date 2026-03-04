https://ria.ru/20260304/mid-2078485243.html
МИД фиксирует заявления Швеции о перспективах размещения ядерного оружия
МИД фиксирует заявления Швеции о перспективах размещения ядерного оружия - РИА Новости, 04.03.2026
МИД фиксирует заявления Швеции о перспективах размещения ядерного оружия
Россия фиксирует заявления шведской стороны о перспективах размещения на ее территории ядерного оружия, это не способствует стратегической стабильности в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:13:00+03:00
2026-03-04T15:13:00+03:00
2026-03-04T15:13:00+03:00
в мире
россия
европа
швеция
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260209/rossija-2073154501.html
россия
европа
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, швеция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Европа, Швеция, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД фиксирует заявления Швеции о перспективах размещения ядерного оружия
МИД: Россия фиксирует заявления Швеции о перспективах размещения ядерного оружия