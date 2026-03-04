https://ria.ru/20260304/mid-2078469027.html
МИД предупредил о последствиях реализации ядерных амбиций Швеции
Гипотетическая реализация ядерных амбиций Швеции повлечет внесение корректив в стратегию ядерного сдерживания России со всеми вытекающими для Швеции... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
мария захарова
швеция
россия
стокгольм (город)
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город), Мария Захарова
Захарова: ядерные амбиции Швеции могут повлечь изменения в стратегии России