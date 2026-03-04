Рейтинг@Mail.ru
Россия будет поддерживать Кубу, несмотря на препятствия, заявили в МИД
14:33 04.03.2026 (обновлено: 14:40 04.03.2026)
Россия будет поддерживать Кубу, несмотря на препятствия, заявили в МИД
Россия будет поддерживать Кубу, несмотря на препятствия, заявили в МИД - РИА Новости, 04.03.2026
Россия будет поддерживать Кубу, несмотря на препятствия, заявили в МИД
Москва продолжит поддерживать народ Кубы и не приемлет попытки создать препятствия международному сотрудничеству с островом, заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:33:00+03:00
2026-03-04T14:40:00+03:00
в мире
россия
куба
россия
куба
в мире, россия, куба
В мире, Россия, Куба
Россия будет поддерживать Кубу, несмотря на препятствия, заявили в МИД

МИД: Россия не приемлет попытки создать препятствия сотрудничеству с Кубой

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва продолжит поддерживать народ Кубы и не приемлет попытки создать препятствия международному сотрудничеству с островом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не приемлем попытки создания препятствий международному сотрудничеству с Кубой... Будем поддерживать кубинский народ в эти крайне сложные времена в той мере, в какой это необходимо", - отметила дипломат на брифинге.
Также Захарова заявила, что Россия обеспокоена ростом напряженности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.
"Внимательно отслеживаем ситуацию в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы обеспокоены ростом напряженности там", - заявила она.
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МВД Кубы установило организатора диверсии с катером из США
28 февраля, 07:23
 
В миреРоссияКуба
 
 
