НАТО не снизит усилия на продолжение конфликта на Украине, считают в МИД - РИА Новости, 04.03.2026
13:45 04.03.2026
НАТО не снизит усилия на продолжение конфликта на Украине, считают в МИД
НАТО не снизит усилия на продолжение конфликта на Украине, считают в МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нет оснований полагать, что обстановка в мире снизит усилия НАТО и Европы на продолжение конфликта на Украине и накачку Киева оружием.
"Нет оснований полагать, что текущая международная обстановка резко снизит усилия натовских, прежде всего европейских, стран, направленные на продолжение конфликта и дальнейшую накачку киевского режима вооружениями и военной техникой", - отметила она в ходе брифинга.
МИД: НАТО наращивает ядерный потенциал, его могут направить против России
Вчера, 12:28
 
