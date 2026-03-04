https://ria.ru/20260304/mid-2078448693.html
НАТО не снизит усилия на продолжение конфликта на Украине, считают в МИД
НАТО не снизит усилия на продолжение конфликта на Украине, считают в МИД - РИА Новости, 04.03.2026
НАТО не снизит усилия на продолжение конфликта на Украине, считают в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нет оснований полагать, что обстановка в мире снизит усилия НАТО и Европы на продолжение... РИА Новости, 04.03.2026
НАТО не снизит усилия на продолжение конфликта на Украине, считают в МИД
