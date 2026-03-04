https://ria.ru/20260304/mid-2078448387.html
МИД рассказал об эвакуации россиян из Ирана
Российские граждане были вывезены с территории Ирана через Азербайджан (253 гражданина), Армению (31 гражданин) и Туркмению (восемь граждан), сообщила... РИА Новости, 04.03.2026
МИД рассказал об эвакуации россиян из Ирана
