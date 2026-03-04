Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал об эвакуации россиян из Ирана
13:43 04.03.2026
МИД рассказал об эвакуации россиян из Ирана
Российские граждане были вывезены с территории Ирана через Азербайджан (253 гражданина), Армению (31 гражданин) и Туркмению (восемь граждан), сообщила... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
азербайджан
армения
иран
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, азербайджан, армения, иран, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Армения, Иран, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД рассказал об эвакуации россиян из Ирана

МИД: россияне были вывезены из Ирана через Азербайджан, Армению и Туркмению

Дым в Тегеране после удара
Дым в Тегеране после удара - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / ISNA/Davoud Ghahrdar
Дым в Тегеране после удара. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские граждане были вывезены с территории Ирана через Азербайджан (253 гражданина), Армению (31 гражданин) и Туркмению (восемь граждан), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По состоянию на 3 марта через Азербайджан были вывезены 253 гражданина Российской Федерации, 31 был вывезен через Армению, восемь человек пересекли ирано-туркменскую границу. Работа по безопасному возвращению наших граждан на Родину продолжается", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В миреАзербайджанАрменияИранМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
