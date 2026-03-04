https://ria.ru/20260304/mid-2078445610.html
МИД назвал число туристов в странах Ближнего Востока, затронутых конфликтом
Около 50 тысяч туристов из России находятся в странах Ближнего Востока на фоне эскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:38:00+03:00
МИД назвал число туристов в странах Ближнего Востока, затронутых конфликтом
