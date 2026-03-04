https://ria.ru/20260304/mid-2078437582.html
МИД: дипломаты добились доступа к задержанному в Косово россиянину
в мире, косово, россия
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россиянина задержали в Косово 10 февраля и поместили в СИЗО, российские дипломаты добились доступа к нему и оказывают всю помощь , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"10 февраля на территории Сербского "автономного" края - кто забыл - который называется Косово
самозванные "местные власти" так называемые задержали и поместили в СИЗО гражданина России
и двух граждан Белоруссии", - сказала Захарова
на брифинге.
Она уточнила, что российские дипломаты добились доступа к задержанному, оказывают ему всю необходимую поддержку.
Дипломат также отметила, что задержание произошло по подозрению в якобы совершении такого уголовного преступления, как "несанкционированное пересечение пограничного перехода".