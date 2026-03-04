Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали воздержаться от конфронтации на афгано-пакистанской границе
13:05 04.03.2026 (обновлено: 13:10 04.03.2026)
В МИД призвали воздержаться от конфронтации на афгано-пакистанской границе
В МИД призвали воздержаться от конфронтации на афгано-пакистанской границе
В МИД призвали воздержаться от конфронтации на афгано-пакистанской границе

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Россия обеспокоена продолжением боестолкновений на границе Афганистана и Пакистана, призывает стороны урегулировать разногласия через диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обеспокоены продолжением боестолкновений на афгано-пакистанской границе… Мы вновь призываем Кабул и Исламабад воздерживаться от военно-силовой конфронтации и разрешать разногласия посредством взаимоуважительного диалога", - сказала она в ходе брифинга.
