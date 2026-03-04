https://ria.ru/20260304/mid-2078430985.html
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана
Лондон твердо намерен подключить киевский режим к авантюре против Ирана в Персидском заливе, это показывает потребительское отношение Великобритании к... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:49:00+03:00
2026-03-04T12:49:00+03:00
2026-03-04T12:49:00+03:00
в мире
лондон
иран
персидский залив
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20260304/mid-2078430472.html
лондон
иран
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, иран, персидский залив, мария захарова
В мире, Лондон, Иран, Персидский залив, Мария Захарова
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана
МИД РФ: Лондон намерен подключить Киев к геополитической авантюре против Ирана