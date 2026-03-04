Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/mid-2078430985.html
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана
Лондон твердо намерен подключить киевский режим к авантюре против Ирана в Персидском заливе, это показывает потребительское отношение Великобритании к... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:49:00+03:00
2026-03-04T12:49:00+03:00
в мире
лондон
иран
персидский залив
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20260304/mid-2078430472.html
лондон
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, иран, персидский залив, мария захарова
В мире, Лондон, Иран, Персидский залив, Мария Захарова
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана

МИД РФ: Лондон намерен подключить Киев к геополитической авантюре против Ирана

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Лондон твердо намерен подключить киевский режим к авантюре против Ирана в Персидском заливе, это показывает потребительское отношение Великобритании к украинцам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лондоне большие специалисты по разработке таких вот опций под названием "One way ticket" (билет в один конец - ред.). Судя по всему, британские власти твердо намерены подключить украинских вассалов к своей очередной геополитической авантюре. Все это наглядно показывает сугубо потребительское отношение Британии к Украине и к украинцам", - сказала она в ходе брифинга.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Украина не может помочь Ближнему Востоку, это блеф и пиар, заявили в МИД
Вчера, 12:47
 
В миреЛондонИранПерсидский заливМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала