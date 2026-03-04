Украина не может помочь Ближнему Востоку, это блеф и пиар, заявили в МИД

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о готовности направить военных специалистов в страны Ближнего Востока - это блеф, стремление попиариться, так как Украина не в состоянии никому ничем помочь и сама выпрашивает у спонсоров средства ПВО.