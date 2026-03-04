Рейтинг@Mail.ru
Украина не может помочь Ближнему Востоку, это блеф и пиар, заявили в МИД - РИА Новости, 04.03.2026
12:47 04.03.2026 (обновлено: 13:01 04.03.2026)
Украина не может помочь Ближнему Востоку, это блеф и пиар, заявили в МИД
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о готовности направить военных специалистов в страны Ближнего Востока - это блеф, стремление попиариться, так как Украина не в состоянии никому ничем помочь и сама выпрашивает у спонсоров средства ПВО.
"На самом деле, Киев, который не перестает выпрашивать у своих спонсоров дополнительные поставки средств ПВО, ничем никому помочь просто не в состоянии. Все это блеф, личное стремление Зеленского попиариться вокруг конфликта на Ближнем Востоке", - сообщила она в ходе брифинга.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
Вчера, 12:30
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Зеленский в интервью выразил готовность направить в ближневосточные страны "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
МИД: Лондон и Париж отреагировали на данные о планах по ЯО для Киева
Вчера, 12:31
 
В миреУкраинаКиевБлижний ВостокВладимир Зеленский
 
 
