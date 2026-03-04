https://ria.ru/20260304/mid-2078430380.html
Россия не слышала заявлений Лондона об отправке медспециалистов на Украину
Россия не слышала заявлений Лондона об отправке медспециалистов на Украину - РИА Новости, 04.03.2026
Россия не слышала заявлений Лондона об отправке медспециалистов на Украину
Россия пока не слышала официальных заявлений Лондона об отправке своих военных медицинских специалистов на Украину, но любые иностранные контингенты там будут... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:47:00+03:00
2026-03-04T12:47:00+03:00
2026-03-04T13:09:00+03:00
россия
лондон
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260304/mid-2078430985.html
россия
лондон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лондон, украина, мария захарова
Россия, Лондон, Украина, Мария Захарова
Россия не слышала заявлений Лондона об отправке медспециалистов на Украину
МИД: РФ не слышала подтверждений об отправке британских специалистов на Украину
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия пока не слышала официальных заявлений Лондона об отправке своих военных медицинских специалистов на Украину, но любые иностранные контингенты там будут рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На днях британских таблоид Daily Express со ссылкой на неназванных официальных лиц опубликовал информацию о присутствии на Украине
военных медицинских специалистов из Соединенного Королевства, сообщила она.
"Заявлений и комментариев, подтверждающих или опровергающих эту информацию Daily Exрress, со стороны британских официальных лиц мы пока не слышали. Любые иностранные контингенты, включая военно-медицинские, будут рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил", - сказала она.