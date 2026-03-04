Россия не слышала заявлений Лондона об отправке медспециалистов на Украину

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия пока не слышала официальных заявлений Лондона об отправке своих военных медицинских специалистов на Украину, но любые иностранные контингенты там будут рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявлений и комментариев, подтверждающих или опровергающих эту информацию Daily Exрress, со стороны британских официальных лиц мы пока не слышали. Любые иностранные контингенты, включая военно-медицинские, будут рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил", - сказала она.