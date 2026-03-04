Рейтинг@Mail.ru
Россия не слышала заявлений Лондона об отправке медспециалистов на Украину - РИА Новости, 04.03.2026
12:47 04.03.2026 (обновлено: 13:09 04.03.2026)
Россия не слышала заявлений Лондона об отправке медспециалистов на Украину
россия, лондон, украина, мария захарова
Россия, Лондон, Украина, Мария Захарова
Россия не слышала заявлений Лондона об отправке медспециалистов на Украину

МИД: РФ не слышала подтверждений об отправке британских специалистов на Украину

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия пока не слышала официальных заявлений Лондона об отправке своих военных медицинских специалистов на Украину, но любые иностранные контингенты там будут рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На днях британских таблоид Daily Express со ссылкой на неназванных официальных лиц опубликовал информацию о присутствии на Украине военных медицинских специалистов из Соединенного Королевства, сообщила она.
"Заявлений и комментариев, подтверждающих или опровергающих эту информацию Daily Exрress, со стороны британских официальных лиц мы пока не слышали. Любые иностранные контингенты, включая военно-медицинские, будут рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил", - сказала она.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В МИД заявили о намерении Лондона подключить Киев к авантюре против Ирана
РоссияЛондонУкраинаМария Захарова
 
 
