В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
12:30 04.03.2026
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
россия
франция
париж
мария захарова
нато
россия
франция
париж
в мире, россия, франция, париж, мария захарова, нато
В мире, Россия, Франция, Париж, Мария Захарова, НАТО
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими

МИД: заявления Франции о наращивании ядерного потенциала —дестабилизирующий шаг

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом.
"Заявления о намерении Парижа приступить к нетранспарантному наращиванию своего ядерного арсенала... само по себе являющееся крайне дестабилизирующим развитием событий, следует рассматривать в более широком контексте", - сказала она в ходе брифинга.
"Данный шаг, который сопровождался враждебной по отношению именно к нашей стране риторикой, полностью укладывается в русло остро негативных тенденций, которые оформились в рамках деятельности стран НАТО под антироссийскими лозунгами в военно-ядерной сфере", - заявила Захарова.
Захарова обвинила Запад в провоцировании гонки ядерных вооружений
Вчера, 12:29
 
