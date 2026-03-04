https://ria.ru/20260304/mid-2078424007.html
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом. РИА Новости, 04.03.2026
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
МИД: заявления Франции о наращивании ядерного потенциала —дестабилизирующий шаг