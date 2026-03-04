https://ria.ru/20260304/mid-2078423766.html
Захарова обвинила Запад в провоцировании гонки ядерных вооружений
Западные страны, владеющие ядерным оружием, провоцируют гонку ядерных вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:29:00+03:00
2026-03-04T12:29:00+03:00
2026-03-04T12:38:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260304/ekspert-2078364865.html
россия
Захарова обвинила Запад в провоцировании гонки ядерных вооружений
