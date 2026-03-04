https://ria.ru/20260304/mid-2078423677.html
МИД: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании
МИД: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании
Расширение ядерных возможностей НАТО требует от России внимания и тщательного учета в своем военном планировании и строительстве, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2026
МИД: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании
Захарова: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании