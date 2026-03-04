Рейтинг@Mail.ru
МИД: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 04.03.2026 (обновлено: 12:31 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/mid-2078423677.html
МИД: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании
МИД: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании - РИА Новости, 04.03.2026
МИД: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании
Расширение ядерных возможностей НАТО требует от России внимания и тщательного учета в своем военном планировании и строительстве, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:28:00+03:00
2026-03-04T12:31:00+03:00
россия
нато
в мире
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260302/nato-2077970789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, в мире, мария захарова
Россия, НАТО, В мире, Мария Захарова
МИД: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании

Захарова: рост ядерных возможностей НАТО нужно учитывать в военном планировании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Расширение ядерных возможностей НАТО требует от России внимания и тщательного учета в своем военном планировании и строительстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Бесконтрольно расширяющиеся общенатовские возможности в военно-ядерной сфере требуют возрастающего внимания и, безусловно, тщательного учета в нашем собственном военном строительстве и планировании", - сказала она в ходе брифинга.
Флаги США и НАТО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Европа готова поддержать США в операции против Ирана, заявили в НАТО
2 марта, 17:52
 
РоссияНАТОВ миреМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала